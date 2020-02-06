«Манчестер Сити» планирует заполучить Месси, если аргентинец решит покинуть «Барселону»

«Манчестер Сити» следит за конфликтом нападающего Лионеля Месси с руководством «Барселоны». «Горожане» рассчитывают заполучить 32-летнего футболиста, если тот решит покинуть каталонский клуб, сообщает ESPN.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, но в соглашение есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже предстоящим летом.

«Сити» считается фаворитом в борьбе за Лионеля, поскольку аргентинец поддерживает хорошие отношения со спортивным директором английского клуба Чики Бегиристайном, управляющим Ферраном Сориано и главным тренером Хосепом Гвардиолой (ранее все трое работали в «Барселоне»).

Сообщается, что действующие чемпионы английской Премьер-лиги являются одним из немногих клубов, которые могут предложить Месси контракт с зарплатой £ 50 млн в год (€ 59 млн).

Напомним, конфликт Месси с руководством сине-гранатовых начался после слов спортивного директора Эрика Абидаля, который сказал, что одной из причин увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера стало недовольство игроков.