РУСАДА: заявление об отстранении России от ЧМ-2022 может быть заказным

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала новость арабского телеканала beIN Sports об отстранении России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года по решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Я абсолютно убеждена, что это заявление пока никак не соотносится с решением ВАДА от 9 декабря. Потому что, во-первых, ещё не было заседания CAS, которое расставит все точки над i. И, во-вторых, какие бы ни были прогнозы, даже если они не оптимистичны, а они не оптимистичны, процедура уведомления совсем иная. Национальную федерацию, в данной ситуации это Российский футбольный союз, должна уведомить международная федерация, в данном случае ФИФА. О том, какой будет формат дальнейших процедурных моментов, основанных на этом решении CAS.

К тому же ВАДА, во-первых, никогда об этом напрямую не уведомит национальную федерацию. А во-вторых, сегодня об этом преждевременно говорить, это явно не правдивая информация. Чем это может быть вызвано? Всегда сложно понять, какие мотивы движут поступками и словами других людей. Сегодня это не легитимное заявление и оно не может иметь никакой силы. Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ. Сложно сказать, но это не отражает действительности», — приводит слова Пахноцкой «Р-Спорт».

В РУСАДА также заявили, что не получили никаких официальных документов от ВАДА о недопуске России к участию в предстоящем мировом первенстве по футболу.