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Райола сравнил де Лигта с нефтяным танкером и «Ночным дозором» из «Игры престолов»

Райола сравнил де Лигта с нефтяным танкером и «Ночным дозором» из «Игры престолов»
Футбол / Италия 0

Футбольный агент Мино Райола поделился мнением о защитнике туринского «Ювентуса» Маттейсе де Лигте.

«Маттейс похож на «Ночной дозор» (стражники из «Игры престолов», охраняющие ледяную стену. — Прим. «Чемпионата») — вы можете видеть, как он развивается на ваших глазах. Говорят, у него не всё получается в «Ювентусе», но я вижу, что он развивается.

Де Лигт впервые в карьере оказался в европейском топ-клубе за пределами родной страны. Здесь другая культура. Пока он имел дело только с культурой «Аякса».

Маттейс похож на нефтяной танкер — нельзя ожидать от него резкого поворота на 90 градусов. Он движется стабильно. Но как только он пойдёт по курсу, его будет невозможно остановить», — приводит слова Райолы Goal со ссылкой на Sport Voetbal Magazine.

В нынешнем сезоне де Лигт принял участие в 22 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. В активе 20-летнего нидерландца 2 гола.

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