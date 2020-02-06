Райола сравнил де Лигта с нефтяным танкером и «Ночным дозором» из «Игры престолов»

Футбольный агент Мино Райола поделился мнением о защитнике туринского «Ювентуса» Маттейсе де Лигте.
«Маттейс похож на «Ночной дозор» (стражники из «Игры престолов», охраняющие ледяную стену. — Прим. «Чемпионата») — вы можете видеть, как он развивается на ваших глазах. Говорят, у него не всё получается в «Ювентусе», но я вижу, что он развивается.
Де Лигт впервые в карьере оказался в европейском топ-клубе за пределами родной страны. Здесь другая культура. Пока он имел дело только с культурой «Аякса».
Маттейс похож на нефтяной танкер — нельзя ожидать от него резкого поворота на 90 градусов. Он движется стабильно. Но как только он пойдёт по курсу, его будет невозможно остановить», — приводит слова Райолы Goal со ссылкой на Sport Voetbal Magazine.
В нынешнем сезоне де Лигт принял участие в 22 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. В активе 20-летнего нидерландца 2 гола.
- 6 февраля 2020
-
11:17
-
10:57
-
10:46
-
10:38
-
10:12
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:32
-
09:24
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:55
-
08:42
-
07:10
-
06:49
-
06:29
-
04:50
-
03:52
-
03:01
-
01:50
-
01:38
-
01:28
-
01:03
-
00:51
-
00:43
-
00:39
-
00:06
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:31
-
23:29
-
23:04
-
23:00