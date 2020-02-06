Российский футболист перешёл в клуб «Депортиво Вальтер Ферретти» из Никарагуа
Российский полузащитник Никита Солодченко стал игроком клубом из Никарагуа «Депортиво Вальтер Ферретти».
22-летний футболист был свободным агентом, поэтому достался никарагуанскому клубу бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются. Солодченко стал первым российским футболистом в истории Никарагуа.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Депортиво Вальтер Ферретти».
Солодченко дебютировал за новый клуб в матче 2-го тура чемпионата Никарагуа с «Ювентусом» из Манагуа (4:1).
«Депортиво Вальтер Ферретти» был основан в 1987 году. Клуб четыре раза становился чемпионом Никарагуа в 1998, 2001, 2015 и 2017 году. По этому показателю клуб занимает четвёртое место в истории страны. Чаще всех турнир выигрывал «Дирианген» (27).
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