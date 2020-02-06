Гвардиола: мир не рухнет, если «Манчестер Сити» не выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что он не одержим завоеванием титула Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» был клубом, который в течение десятилетия просто пытался остаться в английской Премьер-лиге, но внезапно его купили люди из Абу-Даби. Затем был резкий скачок и четыре чемпионства за десять лет.

Единственное, чего нету у «Сити», — титула Лиги чемпионов. Абсолютно нормально, что болельщики просят выиграть этот турнир. Это даже хорошо. Я попытаюсь, если не в этом году, то в следующем. Но мир не рухнет, если этого не случится», — сказал Гвардиола в интервью YouTube-каналу Post United.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом». Матчи пройдут 26 февраля и 17 марта.