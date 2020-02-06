Алли: «Тоттенхэм» был одной из лучших команд в мире. Мы заслужили трофей

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли дал комментарий после выхода команды в 1/8 финала Кубка Англии. В переигровке матча 4-го раунда «шпоры» на своём поле оказались сильнее «Саутгемптона» — 3:2.

«Эта победа многое говорит о нашем характере. После большого матча в прошлые выходные было легко проиграть в этой встрече. Иногда мы действовали небрежно. Думаю, поворотным моментом стал второй гол.

Прошло уже много времени, мы были одной из лучших команд в мире, так что заслужили трофей. Но никто не отдаст его просто так, нам нужно продолжать сражаться. Мы должны что-то выиграть — не только ради себя, но и ради фанатов», — сказал Алли в эфире телеканала BT Sport.

В 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» дома сыграет с «Норвич Сити». Встреча состоится 4 марта, начало — в 22:45 мск.