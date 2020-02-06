Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.

«Отдаём дань уважения 62-й годовщине мюнхенской авиакатастрофы», — говорится в сообщении «Манчестер Сити» в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».

Авиакатастрофа 1958 года произошла, когда «Юнайтед» возвращался в Манчестер из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов. Самолёт сделал остановку в Мюнхене для дозаправки, после чего разбился, совершая третью попытку взлёта. Из 44 человек выжил 21 (9 игроков «МЮ», главный тренер Мэтт Басби, 7 других пассажиров, 4 члена экипажа).

Фергюсон — Роналду: ты великий футболист и человек
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020