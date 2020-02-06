«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы
«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
«Отдаём дань уважения 62-й годовщине мюнхенской авиакатастрофы», — говорится в сообщении «Манчестер Сити» в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».
Авиакатастрофа 1958 года произошла, когда «Юнайтед» возвращался в Манчестер из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов. Самолёт сделал остановку в Мюнхене для дозаправки, после чего разбился, совершая третью попытку взлёта. Из 44 человек выжил 21 (9 игроков «МЮ», главный тренер Мэтт Басби, 7 других пассажиров, 4 члена экипажа).
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