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Два вратаря «Авангарда» приостановили работу после увольнения тренера

Два вратаря «Авангарда» приостановили работу после увольнения тренера
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», два голкипера курского «Авангарда» Антон Антипов и Александр Саутин не полетели на сбор команды в Турцию.

Оба футболиста приостановили свою трудовую деятельность в клубе в знак протеста против увольнения из тренерского штаба тренера вратарей Владислава Тихонова. При этом юридическим поводом для отказа от полёта на сбор стали задержки по зарплате.

Ранее в «Авангарде» был введён потолок зарплат, после чего клуб покинули сразу несколько футболистов.

В настоящее время «Авангард», набрав 27 очков в 25 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, находясь в 2 очках от зоны вылета. В следующем туре команде предстоит принять московское «Торпедо». Матч пройдёт 9 марта.

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