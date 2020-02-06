Два вратаря «Авангарда» приостановили работу после увольнения тренера
Как стало известно «Чемпионату», два голкипера курского «Авангарда» Антон Антипов и Александр Саутин не полетели на сбор команды в Турцию.
Оба футболиста приостановили свою трудовую деятельность в клубе в знак протеста против увольнения из тренерского штаба тренера вратарей Владислава Тихонова. При этом юридическим поводом для отказа от полёта на сбор стали задержки по зарплате.
Ранее в «Авангарде» был введён потолок зарплат, после чего клуб покинули сразу несколько футболистов.
В настоящее время «Авангард», набрав 27 очков в 25 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, находясь в 2 очках от зоны вылета. В следующем туре команде предстоит принять московское «Торпедо». Матч пройдёт 9 марта.
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