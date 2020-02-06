«Крылья Советов» арендовали хавбека «Зенита» Иванова

Самарские «Крылья Советов» на официальном сайте объявили о переходе на правах аренды полузащитника Сергея Иванова из петербургского «Зенита». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает опцию выкупа.

Иванов находится в расположении «Крыльев Советов» с начала первого зимнего сбора. За новую команду 23-летний футболист будет выступать под 30-м номером.

Фото можно посмотреть на странице «Крыльев Советов» в «Инстаграме».

До перехода в «Крылья Советов» Сергей выступал за вторую команду сине-бело-голубых и словацкий клуб «Кошице».

В нынешнем сезоне Иванов принял участие в 17 матчах Профессиональной футбольной лиги и 1 встрече Кубка России. В активе хавбека 2 гола и 3 результативные передачи.