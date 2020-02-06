Эмери: Мбаппе может стать лучшим футболистом в мире

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился мнением о нападающем парижан Килиане Мбаппе.

«В «ПСЖ» я прикладывал все усилия, чтобы у нас были лучшие футболисты. В этом клубе у любого есть возможность выиграть Лигу чемпионов, и я уверен, что Мбаппе находится в хорошем месте.

Сейчас я смотрю футбол и нахожусь в Испании, поэтому хотел бы, чтобы в какой-то момент он перешёл в одну из команд Примеры.

У Килиана есть будущее победителя и необходимый потенциал, чтобы стать лучшим в мире. Я верю, что это может произойти. Всё в его руках», — сказал Эмери в интервью EFE.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. 21-летний форвард записал в свой актив 22 гола и 13 результативных передач.