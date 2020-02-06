Слуцкий связался с Кокориным насчёт возможного перехода в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему «Зенита» Александру Кокорину по поводу возможного перехода игрока в казанскую команду. Об интересе клуба к форварду ранее сообщал «РБК-Спорт».



Ранее стало известно, что 28-летний футболист ведёт переговоры с калининградской «Балтикой», выступающей в Футбольной национальной лиге. О предложении сначала заявил генеральный директор клуба, а позднее информацию подтвердил сам Александр.



Кокорин в конце прошлого месяца был переведён в «Зенит-2» из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. Клубы достигли договорённости о трансфере, однако он так и не состоялся. С осени 2018 года форвард на протяжении года пребывал сначала в СИЗО, а потом в колонии. Он был наказан за то, что в компании друзей стал зачинщиком двух драк в центре Москвы.

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