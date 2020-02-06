Кака верит, что Неймар может получить «Золотой мяч» в 2020 году

Бывший футболист сборной Бразилии Кака выразил мнение, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар способен стать обладателем «Золотого мяча» по итогам этого года.



«Может ли Неймар повторить моё достижение в этом году? Да, по мне, может. Он — один из лучших футболистов в мире, в этом нет никаких сомнений. Всё, что ему нужно прямо сейчас, – это завоевать командные трофеи в этом сезоне и быть одним из главных творцов этих достижений. Если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, то, вероятно, Неймар получит «Золотой мяч», — цитирует Кака Mundo Deportivo со ссылкой на AFP.



Напомним, Кака становился обладателем «Золотого мяча» в 2007 году. В настоящий момент экс-полузащитник является последним бразильцем, получившим главный индивидуальный приз в футболе.

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