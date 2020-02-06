Кака верит, что Неймар может получить «Золотой мяч» в 2020 году
Бывший футболист сборной Бразилии Кака выразил мнение, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар способен стать обладателем «Золотого мяча» по итогам этого года.
«Может ли Неймар повторить моё достижение в этом году? Да, по мне, может. Он — один из лучших футболистов в мире, в этом нет никаких сомнений. Всё, что ему нужно прямо сейчас, – это завоевать командные трофеи в этом сезоне и быть одним из главных творцов этих достижений. Если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, то, вероятно, Неймар получит «Золотой мяч», — цитирует Кака Mundo Deportivo со ссылкой на AFP.
Напомним, Кака становился обладателем «Золотого мяча» в 2007 году. В настоящий момент экс-полузащитник является последним бразильцем, получившим главный индивидуальный приз в футболе.
«Ненавижу таких судей». Европа бурлит из-за издевательского финта Неймара
Всё из-за странной жёлтой карточки.
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
15:33
-
15:25
-
15:11
-
14:55
-
14:37
-
14:30
-
14:18
-
13:55
-
13:46
-
13:33
-
13:27
-
13:15
-
13:06
-
12:59
-
12:55
-
12:29
-
12:28
-
12:16
-
11:59
-
11:33
-
11:17
-
10:57
-
10:46
-
10:38
-
10:12
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:32
-
09:24
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:55
Партнерский контент