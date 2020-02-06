Давид Луис: не остановлюсь, пока не выиграю что-то с «Арсеналом»

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис рассказал о желании выигрывать титулы в составе «канониров».
«Я всё ещё голоден до трофеев. Я хочу выигрывать титулы вместе с «Арсеналом». Хочу сделать так, чтобы этот клуб снова засиял. Такова моя цель, и я не собираюсь останавливаться, пока этого не добьюсь. Мне нужно ежедневно испытывать этот голод.
Первое, что стоит за командой, завоевавшей трофей, — это вера. Если не веришь и не мечтаешь, будет невозможно этого добиться. Сначала должна быть мечта, а затем нужно понять, что нужно сделать, чтобы воплотить её в реальность.
Я верю, что мы можем завоевать трофеи в нынешнем сезоне. У нас есть шансы в Лиге Европы и Кубке Англии. Мы также хотим сражаться до последнего за место в первой четвёрке АПЛ», — приводит слова Луиса пресс-служба «Арсенала».
- 6 февраля 2020
-
15:33
-
15:25
-
15:11
-
14:55
-
14:37
-
14:30
-
14:18
-
13:55
-
13:46
-
13:33
-
13:27
-
13:15
-
13:06
-
12:59
-
12:55
-
12:29
-
12:28
-
12:16
-
11:59
-
11:33
-
11:17
-
10:57
-
10:46
-
10:38
-
10:12
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:32
-
09:24
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:55