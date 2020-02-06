Давид Луис: не остановлюсь, пока не выиграю что-то с «Арсеналом»

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис рассказал о желании выигрывать титулы в составе «канониров».

«Я всё ещё голоден до трофеев. Я хочу выигрывать титулы вместе с «Арсеналом». Хочу сделать так, чтобы этот клуб снова засиял. Такова моя цель, и я не собираюсь останавливаться, пока этого не добьюсь. Мне нужно ежедневно испытывать этот голод.

Первое, что стоит за командой, завоевавшей трофей, — это вера. Если не веришь и не мечтаешь, будет невозможно этого добиться. Сначала должна быть мечта, а затем нужно понять, что нужно сделать, чтобы воплотить её в реальность.

Я верю, что мы можем завоевать трофеи в нынешнем сезоне. У нас есть шансы в Лиге Европы и Кубке Англии. Мы также хотим сражаться до последнего за место в первой четвёрке АПЛ», — приводит слова Луиса пресс-служба «Арсенала».