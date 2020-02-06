Клубы АПЛ вернули старые сроки летнего трансферного окна

Клубы английской Премьер-лиги проголосовали за возвращение прежних сроков летнего трансферного окна, сообщается на официальном сайте лиги.



Таким образом, трансферный период будет подстроен под сроки других ведущих европейских чемпионатов. В этом году окно закроется 1 сентября.



В течение двух последних сезонов в Премьер-лиге летнее трансферное окно закрывалось за день до стартового матча 1-го тура. Таким образом, больше половины августа клубы из чемпионата Англии не имели возможности приобретать футболистов и могли лишь продавать их за границу.



После 25 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Ливерпуль». В активе красных 73 очка, что на 22 очка больше, чем у ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити». В топ-4 также располагаются «Лестер Сити» (49) и «Челси» (41).

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