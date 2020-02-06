Защитник «ПСЖ» Мёнье: боюсь ли я Холанда? Не особо его знаю
Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.
«Боюсь ли я Холанда? Не особо его знаю. У него очень хорошая статистика, которая подчёркивает, что «Боруссия» забила огромное количество голов, но при этом они много пропускают. На бумаге «ПСЖ» может обыграть любую команду, всё зависит от нас», — приводит слова Мёнье Goal.
«Пари Сен-Жермен» и дортмундская «Боруссия» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Германии 18 февраля, ответный — во Франции 11 марта.
В нынешнем сезоне Холанд в 26 встречах во всех турнирах забил 36 голов и отдал 8 результативных передач. 19-летний норвежец занимает пятое место в гонке за «Золотой бутсой».
Холанд – 1-й игрок в истории, забивший 8 голов в 4 первых матчах за клуб Бундеслиги
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