«Реал» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 6 февраля в 21:00
Сегодня, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери — Серхио Эскриче Гусман.
На предыдущих стадиях Кубка Испании «Реал» победил «Унионистас де Саламанка» (3:1) и «Сарагосу» (4:0). «Реал Сосьедад» в свою очередь стартовал со 2-го раунда и на пути к четвертьфиналу прошёл «Бесерриль» (8:0), «Сеуту» (4:0), «Эспаньол» (2:0) и «Осасуну» (3:1).
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2019/2020
«Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз: возвращение Азара не приведёт к скачку результативности
Бельгиец залечил травму и наверняка появится на поле во втором тайме.
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
18:26
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:50
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:11
-
16:56
-
16:39
-
16:38
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:02
-
15:33
-
15:25
-
15:11
-
14:55
-
14:37
-
14:30
-
14:18
-
13:55
-
13:46
-
13:33
-
13:27
-
13:15
-
13:06
-
12:59
Партнерский контент