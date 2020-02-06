«Реал» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 6 февраля в 21:00

Сегодня, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери — Серхио Эскриче Гусман.



На предыдущих стадиях Кубка Испании «Реал» победил «Унионистас де Саламанка» (3:1) и «Сарагосу» (4:0). «Реал Сосьедад» в свою очередь стартовал со 2-го раунда и на пути к четвертьфиналу прошёл «Бесерриль» (8:0), «Сеуту» (4:0), «Эспаньол» (2:0) и «Осасуну» (3:1).



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