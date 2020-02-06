«Краснодар» сделал предложение об аренде форварда «Бордо» Камано
«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Бордо» Франсуа Камано. Российский клуб сделал предложение об аренде 23-летнего футболиста с опцией выкупа примерно за € 8 млн, сообщает L'Équipe.
Камано выступает за «Бордо» с лета 2016 года. Ранее гвинеец защищал цвета «Бастии» и «Бастии-2». Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Франсуа принял участие в 10 матчах французской Лиги 1 и провёл 1 встречу в Кубке французской лиги. В активе игрока 1 гол.
«Краснодар», набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах «быки» одержали 9 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
Зимнее трансферное окно в России будет открыто до 21 февраля.
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