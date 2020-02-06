«Спартак» сыграет с «Араратом» на сборе в Сочи

«Спартак» в этом месяце проведёт товарищеский матч с «Араратом», сообщает пресс-служба московского клуба.



Встреча пройдёт в рамках третьего зимнего сбора красно-белых, который продлится с 12 по 17 февраля. Матч, как и весь сбор, состоится в Сочи. Встреча назначена на 16 февраля и станет единственной на этом сборе. При этом по решению тренерского штаба «Спартака» матч пройдёт в закрытом для зрителей и прессы режиме.



«Спартак» в настоящее время находится в Катаре, где принимает участие в товарищеском международном турнире «Кубок Матч Премьер». В 1-м туре красно-белые победили «Ростов» (2:0), а во 2-м туре уступили «Локомотиву» в серии пенальти (1:1, 2:4 пен.). В заключительном, 3-м туре подопечные Доменико Тедеско сыграют с «Партизаном». Матч состоится 8 февраля.

«Спартак» провёл два первых матча в 2020 году. Главные наблюдения и выводы Модуль с тремя центральными защитниками становится основным, проглядывается прессинг, а Шюррле всё ближе к окончательному провалу.