«Спартак» сыграет с «Араратом» на сборе в Сочи

«Спартак» в этом месяце проведёт товарищеский матч с «Араратом», сообщает пресс-служба московского клуба.
Встреча пройдёт в рамках третьего зимнего сбора красно-белых, который продлится с 12 по 17 февраля. Матч, как и весь сбор, состоится в Сочи. Встреча назначена на 16 февраля и станет единственной на этом сборе. При этом по решению тренерского штаба «Спартака» матч пройдёт в закрытом для зрителей и прессы режиме.
«Спартак» в настоящее время находится в Катаре, где принимает участие в товарищеском международном турнире «Кубок Матч Премьер». В 1-м туре красно-белые победили «Ростов» (2:0), а во 2-м туре уступили «Локомотиву» в серии пенальти (1:1, 2:4 пен.). В заключительном, 3-м туре подопечные Доменико Тедеско сыграют с «Партизаном». Матч состоится 8 февраля.
- 6 февраля 2020
-
17:22
-
17:11
-
16:56
-
16:39
-
16:38
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:02
-
15:33
-
15:25
-
15:11
-
14:55
-
14:37
-
14:30
-
14:18
-
13:55
-
13:46
-
13:33
-
13:27
-
13:15
-
13:06
-
12:59
-
12:55
-
12:29
-
12:28
-
12:16
-
11:59
-
11:33
-
11:17
-
10:57
-
10:46
-
10:38
-
10:12
-
10:03