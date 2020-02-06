Кокорин: в первые дни в «Зените-2» было непросто
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как проходит его адаптация в «Зените-2», куда он был сослан за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
«Успел ли привыкнуть к требованиям главного тренера и адаптироваться в коллективе? Да, конечно. Все молодцы, стараются. Насколько я понимаю, здесь много новых ребят, которые только начинают работать в этой команде. Понятно, что им тяжеловато – они играют под большими нагрузками. Быстрее привыкают только те, кто постарше.
Мне в первые дни тоже было непросто, но ничего, втянулся, так что и ребята привыкнут. Собирается новая команда, многие только начинают свой путь в большой футбол», — приводит слова Кокорина Bobsoccer.
Кокорин: моё будущее зависит только от меня
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