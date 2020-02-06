Ещенко открыл бутик эксклюзивных брендов одежды и обуви
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко открыл в Москве бутик эксклюзивных брендов женской и мужской одежды и обуви. Магазин получил название Boutique38AE.
На первых фотографиях, которые опубликованы на странице бутика в «Инстаграме», товары рекламирует сам Ещенко.
Фото можно посмотреть на странице Boutique38AE в «Инстаграме».
Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года. В нынешней кампании 35-летний защитник помог красно-белым в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и 3 встречах квалификации Лиги Европы. Контракт Андрея с московским клубом рассчитан до 30 июня и включает опцию продления на один сезон.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 19 матчах красно-белые набрали 22 очка.
Ещенко: «Спартак» мог спокойно два-три года ещё выигрывать чемпионат
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