Ещенко открыл бутик эксклюзивных брендов одежды и обуви

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко открыл в Москве бутик эксклюзивных брендов женской и мужской одежды и обуви. Магазин получил название Boutique38AE.

На первых фотографиях, которые опубликованы на странице бутика в «Инстаграме», товары рекламирует сам Ещенко.

Фото можно посмотреть на странице Boutique38AE в «Инстаграме».

Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года. В нынешней кампании 35-летний защитник помог красно-белым в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и 3 встречах квалификации Лиги Европы. Контракт Андрея с московским клубом рассчитан до 30 июня и включает опцию продления на один сезон.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 19 матчах красно-белые набрали 22 очка.