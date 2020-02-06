«Рубин» разгромил «Войводину» в товарищеском матче
Казанский «Рубин» в товарищеском матче одержал победу над сербской «Войводиной» со счётом 3:0. Встреча состоялась в турецком городе Белек, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
За «Рубин» дебютировал полузащитник Оливер Абильдгор, который перешёл из датского «Ольборга» на правах аренды.
«Рубин» — «Войводина» — 3:0 (1:0)
Голы: Данченко (44), Йевтич (59), Старфельт (88).
«Рубин»: Коновалов, Абильдгор, Старфельт, Йевтич, Давиташвили, Данченко, Зуев, Игнатьев, Кварцхелия, Коновалов, Паб.
Казанский клуб, набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне вылета и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре подопечные Леонида Слуцкого на выезде сыграет с «Тамбовом». Встреча состоится 1 марта.
Слуцкий связался с Кокориным насчёт возможного перехода в «Рубин»
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