«Рубин» разгромил «Войводину» в товарищеском матче

Казанский «Рубин» в товарищеском матче одержал победу над сербской «Войводиной» со счётом 3:0. Встреча состоялась в турецком городе Белек, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

За «Рубин» дебютировал полузащитник Оливер Абильдгор, который перешёл из датского «Ольборга» на правах аренды.

«Рубин» — «Войводина» — 3:0 (1:0)

Голы: Данченко (44), Йевтич (59), Старфельт (88).

«Рубин»: Коновалов, Абильдгор, Старфельт, Йевтич, Давиташвили, Данченко, Зуев, Игнатьев, Кварцхелия, Коновалов, Паб.

Казанский клуб, набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне вылета и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре подопечные Леонида Слуцкого на выезде сыграет с «Тамбовом». Встреча состоится 1 марта.