Футболистка «Арсенала»: безусловно, каминг-аут топ-игрока помог бы в борьбе с гомофобией

Игрок лондонского «Арсенала» Вивиан Миедема поделилась мнением о борьбе с гомофобией в футболе. Сама спортсменка является открытым представителем ЛГБТ и состоит в отношениях со своей одноклубницей Лизой Эванс.



«Безусловно, каминг-аут топ-игрока помог бы. Если кто-то объявит о своей ориентации и этот игрок будет всеми уважаем, то множеству других парней будет проще делать это. Думаю, нужно не ограничивать себя и позволять другим людям поступать так, чтобы они чувствовали себя хорошо. Хотя я не люблю социальные сети, так что, что бы ни произошло, я буду уверена, что они сделают всё только хуже. Сейчас мы много думаем о других, но я думаю, что нам нужно сфокусироваться на себе.



Почему игрока меняет тот факт, что он является или не является геем? Разве футболист становится другим, если он или она из Нидерландов, Африки или Австралии? Мы все одинаковы, так что почему бы нам не принять себя такими, какие мы есть, и исходить из этого? Просто наслаждайтесь футболом и жизнью – всё просто, и для меня это именно так», — цитирует Миедему BBC.

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