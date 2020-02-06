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Малком — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Сабуртало»

Малком — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Сабуртало»
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч с грузинской командой «Сабуртало» (Тбилиси), который состоится сегодня, 6 февраля, на стадионе «Гильермо Амор» в городе Бенидорме (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

В основу сине-бело-голубых попал нападающий Малком, из-за травмы не выходивший на поле на протяжении нескольких месяцев.

Состав «Зенита»: Андрей Лунёв, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Дуглас Сантос, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Малком, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба.

Видео с подготовкой Малкома к матчу доступно на «Чемпионате».

«Зенит», набрав 45 очков в 19 матчах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (34), по дополнительным показателям превосходящий ЦСКА и «Локомотив». В первом матче после зимнего перерыва, который состоится 29 февраля, «Зенит» примет «Локомотив».

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