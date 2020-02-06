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«Крылья Советов» предлагали Соболеву более выгодный контракт, чем «Спартак»

«Крылья Советов» предлагали Соболеву более выгодный контракт, чем «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Александр Фетисов поделился подробностями перехода нападающего Александра Соболева в московский «Спартак». Игрок перешёл в стан красно-белых на правах аренды с правом выкупа.

«По условиям соглашения с московским «Спартаком» мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу ещё раз, что предложение «Спартака» было самым выгодным и мы на совете директоров его приняли.

Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы в свою очередь очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял своё решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере», — цитирует Фетисова ТАСС.

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