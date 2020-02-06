Пирло войдёт в Зал славы итальянского футбола

Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила о новых именах на 2020 год для Зала славы, который был основан в 2011 году. Бывший полузащитник «Интера», «Милана», «Ювентуса» Андреа Пирло станет одним из тех, кто удостоится этой награды, сообщается на сайте Федерации футбола Италии.

4 мая во Флоренции туда будет включён Андреа Пирло, который получит своё место в Зале славы для итальянских игроков. Он присоединится к таким игрокам, как Роберто Баджо, Паоло Мальдини, Франко Барези, Фабио Каннаваро, Джанлуке Виалли, Джузеппе Бергоми, Алессандро Дель Пьеро и Франческо Тотти.

Сообщается, что форвард «Интера» Ромелу Лукаку получит в этом году премию Давиде Астори, названную в честь капитана «Фиорентины». Она вручается тем, кто показывает честную игру. Лукаку выступает против расизма, а также отмечается его передача пенальти 17-летнему одноклубнику Себастьяно Эспозито, благодаря которой он смог забить свой первый гол в Серии А.