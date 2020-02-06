«Атлетик» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 6 февраля в 23:00

Сегодня, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэра. Помогать ему будут ассистенты Диего Барберо Севилья и Сесар Мануэль Новаль Фонт. Резервный рефери — Алехандре Алеман Перес.



На предыдущих стадиях Кубка Испании «Атлетик» победил «Эльче» (1:1, 5:4 по пен.) и «Тенерифе» (3:3, 4:2 по пен.). «Барселона» в свою очередь одержала победу над «Ивисой» (2:1) и «Леганесом» (5:0).

Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2019/2020

Календар Кубка Испании сезона-2019/2020