«Атлетик» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 6 февраля в 23:00
Сегодня, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэра. Помогать ему будут ассистенты Диего Барберо Севилья и Сесар Мануэль Новаль Фонт. Резервный рефери — Алехандре Алеман Перес.
На предыдущих стадиях Кубка Испании «Атлетик» победил «Эльче» (1:1, 5:4 по пен.) и «Тенерифе» (3:3, 4:2 по пен.). «Барселона» в свою очередь одержала победу над «Ивисой» (2:1) и «Леганесом» (5:0).
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2019/2020
Календар Кубка Испании сезона-2019/2020
«Атлетик» – «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Испании
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
20:25
-
20:18
-
20:17
-
20:00
-
19:57
-
19:34
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
18:26
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:50
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:11
-
16:56
-
16:39
-
16:38
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:02
-
15:33
-
15:25
-
15:11
-
14:55
-
14:37
Партнерский контент