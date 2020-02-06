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«Зенит-2» с Кокориным проиграл сербскому «Спартаку»

«Зенит-2» с Кокориным проиграл сербскому «Спартаку»
Футбол / РПЛ 0

«Зенит-2» в товарищеском матче проиграл сербскому клубу «Спартак Суботица» со счётом 1:2. Встреча состоялась в турецком городе Белек, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

В стартовом составе «Зенита-2» на поле вышел нападающий Александр Кокорин. Россияне пропустили два гола в первом тайме, а во второй половине сократили разрыв в счёте благодаря автоголу.

«Зенит-2» (Россия) — «Спартак Суботица» (Сербия) — 1:2 (0:2)

«Зенит-2» (стартовый состав): Кукушкин — Синяк, Молчан, Сазонов, Сергеев — Левин, Чибисов, Кокорин — Симдянкин, Погорелов, Тарасов.

Напомним, что 28-летний Кокорин был переведён в «Зенит-2» из «Зенита» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды, рассчитанной до окончания сезона-2019/2020.

Кокорин: в первые дни в «Зените-2» было непросто
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