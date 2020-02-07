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Марадишвили: лучшее, что может случиться в сезоне, – это чемпионство ЦСКА

Марадишвили: лучшее, что может случиться в сезоне, – это чемпионство ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о своём физическом состоянии и признался, что хочет видеть клуб чемпионом страны в текущем сезоне.

«Чувствую ли я, что за год окреп физически и ментально? Прирост идёт. В такой команде, как ЦСКА, с такими тренерами и партнёрами ты в любом случае будешь расти. А при огромном желании будешь расти в два раза быстрее. Мне нужно подтягивать все характеристики, чтобы играть на высоком уровне.

Лучшее, что может случиться, – это чемпионство ЦСКА. А мне хочется закрепиться в главной команде, приносить ей как можно больше пользы и наконец-то забить первый гол. Чемпионство реально. Если сильно чего-то захотеть – всё придёт», — сказал Марадишвили в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Константином Марадишвили будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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