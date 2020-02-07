Марадишвили: лучшее, что может случиться в сезоне, – это чемпионство ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о своём физическом состоянии и признался, что хочет видеть клуб чемпионом страны в текущем сезоне.
«Чувствую ли я, что за год окреп физически и ментально? Прирост идёт. В такой команде, как ЦСКА, с такими тренерами и партнёрами ты в любом случае будешь расти. А при огромном желании будешь расти в два раза быстрее. Мне нужно подтягивать все характеристики, чтобы играть на высоком уровне.
Лучшее, что может случиться, – это чемпионство ЦСКА. А мне хочется закрепиться в главной команде, приносить ей как можно больше пользы и наконец-то забить первый гол. Чемпионство реально. Если сильно чего-то захотеть – всё придёт», — сказал Марадишвили в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Константином Марадишвили будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 7 февраля 2020
-
10:04
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:22
-
05:17
-
04:54
-
03:16
-
02:22
-
01:47
-
00:53
-
00:46
-
00:43
-
00:25
-
00:20
-
00:00
- 6 февраля 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:29
-
23:17
-
23:10
-
22:55
-
22:44
-
22:26
-
22:18
-
22:06
-
21:53
-
21:46
-
21:32
-
21:30
-
21:17
-
21:07
-
20:48
-
20:47