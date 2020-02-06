«Манчестер Юнайтед» может столкнуться с финансовыми проблемами, если не завершит сезон в зоне Лиги чемпионов, сообщает Goal.
По информации источника, текущее состояние финансов зависит от попадание клуба в самый престижный европейский турнир. В связи с этим среди спонсоров и партнёров бренда есть недовольство тем фактом, что клуб находится на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии и может не попасть в Лигу чемпионов.
Контракт с техническим спонсором adidas станет на € 20 млн в год меньше, если «Юнайтед» не обеспечит себе Лигу чемпионов на следующий сезон. Другие партнёры клуба также могут отказаться от спонсорства и заключить более выгодные для себя сделки, если результаты «МЮ» не пойдут вверх. Отмечается, что у «Манчестер Юнайтед» самая высокая зарплатная ведомость — более € 250 млн в год.
- 6 февраля 2020
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