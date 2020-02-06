«Реал» — «Реал Сосьедад»: составы команд на матч 1/4 финала Кубка Испании

Тренерские штабы мадридского «Реала» и «Реала Сосьедад» определились с составами на четвертьфинальный матч Кубка Испании.



«Реал»: Ареола, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде, Кроос, Винисиус Жуниор, Хамес, Браим Диас, Бензема.

Запасные: Куртуа, Варан, Менди, Модрич, Иско, Родриго, Йович.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Эдегор, Субельдия, Янузай, Мерино, Оярсабаль, Исак.

Запасные: Мойя, Муньос, Сальдуа, Гевара, Барренечеа, Португес, Виллиан Жозе.

Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 6 февраля, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Реал Сосьедад».

В предыдущих стадиях турнира «Реал» обыграл «Унионистас де Саламанка» (3:1) и «Сарагосу» (4:0). «Реал Сосьедад» был сильнее «Бесерриля» (8:0), «Сеуты» (4:0), «Эспаньола» (2:0) и «Осасуны» (3:1).