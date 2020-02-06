Источник: Л. Мартинес летом перейдёт в «Барселону»
Нападающего «Интера» Лаутаро Мартинес, вероятно, летом станет игроком «Барселоны», сообщает ESPN.
Как утверждает источник, игрок хочет перейти в «Барселону» и каталонский клуб является фаворитом в борьбе за аргентинца. Игроком интересовался «Манчестер Юнайтед», и главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер следил за 22-летним футболистом и был намерен приобрести его в летнее трансферное окно после неудачи в переговорах с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» уведомили о переходе футболиста в «Барселону» предстоящим летом.
22-летний Лаутаро Мартинес в нынешнем сезоне итальянской Серии А принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт 11 голов и 4 результативные передачи.
«Барселона» рассматривает Л. Мартинеса и Велу в качестве замены травмированному Суаресу
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