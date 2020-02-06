Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» в товарищеском матче разгромил грузинский клуб

«Зенит» в товарищеском матче разгромил грузинский клуб
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» в товарищеском матче разгромил грузинский клуб «Сабуртало» со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорм, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор. Обслуживал матч арбитр Мануэль Муньос.

Счёт был открыт на 21-й минуте, автором забитого мяча стал Алексей Сутормин. На 38-й минуте преимущество российского клуба увеличил Вильмар Барриос. На 60-й минуте счёт до крупного довёл Олег Шатов, которому ассистировал Магомед Оздоев. Через пару минут четвёртый гол забил Даниил Шамкин с передачи Эмилиано Ригони.

«Зенит», набрав в 19 матчах 45 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Очередной матч в РПЛ клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Локомотивом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2020, четверг. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 0
Сабуртало
Тбилиси, Грузия
1:0 Сутормин – 21'   2:0 Барриос – 38'   3:0 Шатов – 60'   4:0 Шамкин – 62'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020