«Зенит» в товарищеском матче разгромил грузинский клуб
Петербургский «Зенит» в товарищеском матче разгромил грузинский клуб «Сабуртало» со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорм, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор. Обслуживал матч арбитр Мануэль Муньос.
Счёт был открыт на 21-й минуте, автором забитого мяча стал Алексей Сутормин. На 38-й минуте преимущество российского клуба увеличил Вильмар Барриос. На 60-й минуте счёт до крупного довёл Олег Шатов, которому ассистировал Магомед Оздоев. Через пару минут четвёртый гол забил Даниил Шамкин с передачи Эмилиано Ригони.
«Зенит», набрав в 19 матчах 45 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Очередной матч в РПЛ клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Локомотивом».
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