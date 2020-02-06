Месси во время тренировки поругался с тер Штегеном

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси во время тренировки повздорил с немецким голкипером Марком-Андре тер Штегеном, утверждает El Pais.

По данным источника, перепалка между футболистами возникала в результате борьбы за мяч в игровом эпизоде. Ранее сообщалось, что у Месси возник конфликт с защитником команды Жераром Пике. Кроме того, аргентинец подверг критике спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля, который заявил, что некоторые из игроков недостаточно выкладывались на поле во время работы с командой бывшего главного тренера Эрнесто Вальверде.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.