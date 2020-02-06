Котин и Колесниченко провели первую тренировку в ЦСКА

В четверг, 6 февраля, футболисты ЦСКА провели только одну, вечернюю, тренировку на сборе в Кампоаморе.

Накануне команда сыграла сразу два контрольных матча разными составами, почти все футболисты получили максимальную нагрузку, поэтому сегодняшнее занятие носило восстановительный характер: игроки поработали в тренажёрном зале и провели непродолжительную сессию на поле. Первую полноценную тренировку в составе команды провели Котин и Колесниченко. В среду они ограничились лёгкой разминкой, а в четверг работали в группе. Игрок «Чертаново» находится в ЦСКА на просмотре, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».