Котин и Колесниченко провели первую тренировку в ЦСКА

В четверг, 6 февраля, футболисты ЦСКА провели только одну, вечернюю, тренировку на сборе в Кампоаморе.
Накануне команда сыграла сразу два контрольных матча разными составами, почти все футболисты получили максимальную нагрузку, поэтому сегодняшнее занятие носило восстановительный характер: игроки поработали в тренажёрном зале и провели непродолжительную сессию на поле. Первую полноценную тренировку в составе команды провели Котин и Колесниченко. В среду они ограничились лёгкой разминкой, а в четверг работали в группе. Игрок «Чертаново» находится в ЦСКА на просмотре, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».
- 6 февраля 2020
-
21:53
-
21:46
-
21:32
-
21:30
-
21:17
-
21:07
-
20:48
-
20:47
-
20:30
-
20:25
-
20:18
-
20:17
-
20:00
-
19:57
-
19:34
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
18:26
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:50
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:11
-
16:56
-
16:39
-
16:38