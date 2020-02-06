Семак — о Малкоме: самое главное, что жив, здоров и получил практику

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о полузащитнике команды Малкоме.

«Что касается Малкома, он тренируется в общей группе, вышел на 30 минут – ему нужна практика, он не играл полгода. Сегодня ему надо было почувствовать ритм, игра была достаточно непростой и по интенсивности, и по агрессивности. Самое главное, что он жив и здоров, получил практику, с каждым матчем будет набирать форму. В следующем матче, думаю, сможет сыграть 45 минут, а на сборах в Турции, надеюсь, сыграет весь матч или даже два», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. В этом сезоне бразильский хавбек принял участие в двух матчах «Зенита» в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями.