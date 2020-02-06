«Атлетик» — «Барселона»: составы команд на матч 1/4 финала Кубка Испании
Тренерские штабы «Атлетика» и «Барселоны» определились с составами на четвертьфинальный матч Кубка Испании.
«Атлетик»: Симон, Берчиче, Мартинес, Нуньес, Ерай, Капа, Весга, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, де Йонг, Роберто, Месси, Фати.
Встреча состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» сегодня, 6 февраля, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Барселона».
В предыдущих стадиях турнира «Атлетик» обыграл «Интерсити» (3:0), «Сестао Ривер» (4:0), «Эльче» (1:1, 5:4 по пенальти) и «Тенерифе» (3:3, 4:2 по пенальти). «Барселона» была сильнее «Ивисы» (2:1) и «Леганеса» (5:0).
Месси во время тренировки поругался с тер Штегеном
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