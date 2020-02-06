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«Реал» дома проиграл «Реалу Сосьедад» в матче Кубка Испании

«Реал» дома проиграл «Реалу Сосьедад» в матче Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В матче 1/4 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома принимал «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Реала Сосьедад» отметились хавбек Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», форвард Александер Исак, оформивший дубль, и полузащитник Микель Мерино. В составе мадридской команды голами отметились защитник Марсело, 18-летний нападающий Родриго и защитник Начо. На 95-й минуте встречи защитник «Реала Сосьедад» Андони Эспиноса заработал удаление. Главный арбитр матча Матеу Лаос отменил по голу со стороны обоих клубов после использования системы VAR.

Таким образом, «Реал Сосьедад» вышел в 1/2 финала Кубка Испании, а мадридский клуб завершил выступление в турнире. В другом четвертьфинале «Атлетик» из Бильбао примет «Барселону». Финальный матч Кубка Испании состоится 18 апреля в Севилье.

Кубок Испании. 1/4 финала
06 февраля 2020, четверг. 21:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Эдегор – 22'   0:2 Исак – 54'   0:3 Исак – 56'   1:3 Марсело – 59'   1:4 Мерино – 69'   2:4 Родриго – 81'   3:4 Начо – 90+3'
Удаления: нет / Эспиноса – 90+5'
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