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Форвард «Зенита» Шамкин: на тренировках отрабатывали головой либо чиркать, либо забивать

Форвард «Зенита» Шамкин: на тренировках отрабатывали головой либо чиркать, либо забивать
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Сабуртало» (4:0). В этой встрече форвард отметился голом.

«Оцениваю свою игру на «хорошо». Немного надо прибавлять в игре в обороне и быстроте принятия решений в атаке. А так, в целом неплохо, Сергей Богданович похвалил, это самое главное.

Со стороны выглядит, что я вписался в коллектив? Ну, это радует, когда так говорят со стороны. Но и коллектив позволяет, и старшие помогают. Мне кажется, я и по своей натуре быстро вливаюсь в коллектив.

Что касается гола, то на тренировках отрабатывали, как перед центральным защитником выскакивать и головой либо чиркать, либо забивать. Анатолий Тимощук сказал — я сделал», — приводит слова Шамкина пресс-служба петербургского клуба.

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