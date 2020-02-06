Форвард «Зенита» Шамкин: на тренировках отрабатывали головой либо чиркать, либо забивать

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Сабуртало» (4:0). В этой встрече форвард отметился голом.

«Оцениваю свою игру на «хорошо». Немного надо прибавлять в игре в обороне и быстроте принятия решений в атаке. А так, в целом неплохо, Сергей Богданович похвалил, это самое главное.



Со стороны выглядит, что я вписался в коллектив? Ну, это радует, когда так говорят со стороны. Но и коллектив позволяет, и старшие помогают. Мне кажется, я и по своей натуре быстро вливаюсь в коллектив.



Что касается гола, то на тренировках отрабатывали, как перед центральным защитником выскакивать и головой либо чиркать, либо забивать. Анатолий Тимощук сказал — я сделал», — приводит слова Шамкина пресс-служба петербургского клуба.