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Спортивный директор «Боруссии» рассказал, как ему удалось уговорить Холанда перейти в клуб

Спортивный директор «Боруссии» рассказал, как ему удалось уговорить Холанда перейти в клуб
Футбол / Германия 0

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал, как команде удалось подписать форварда Эрлинга Холанда.

«Мы показали Эрлингу видео с фанатской трибуной «Боруссии», и как она поддерживает команду. По-моему, ему понравилось. У него тот характер, который подходит нашему клубу, болельщикам и стадиону. Его вдохновляет такая атмосфера на поле, и он доказывает это в матчах.

Мы очень сильно постарались, чтобы подписать Холанда. Конечно, другие клубы также хотели подписать его и делали для этого всё возможное. Я радовался как ребёнок, когда мы встречались с его агентом для согласования сделки», — приводит слова Цорка Bild.

19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

Холанд – 1-й игрок в истории, забивший 8 голов в 4 первых матчах за клуб Бундеслиги
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