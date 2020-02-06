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«Манчестер Юнайтед» летом может лишиться двух вратарей

«Манчестер Юнайтед» летом может лишиться двух вратарей
Футбол / Англия 0

Аргентинский вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро задумался об уходе из клуба в летнее трансферное окно, утверждает Daily Mail со ссылкой на The Sun.

По данным источника, голкиперу надоело быть дублёром Давида Де Хеа и он хочет получать регулярную игровую практику. Интерес к аргентинцу проявляют «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». В нынешнем сезоне 32-летний Ромеро не сыграл ни одного матча в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2021 года.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» может покинуть 37-летний вратарь Ли Грант, чей контракт с клубом истекает ближайшим летом.

При этом «Манчестер Юнайтед» пока не принял решения о будущем 22-летнего голкипера Дина Хендерсона, который выступает за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды.

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