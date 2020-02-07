«Челси» интересуется вратарём «Аякса» Онаной
Лондонский «Челси» проявляет интерес к камерунскому вратарю амстердамского «Аякса» Андре Онане, утверждает Goal.
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард попросил клуб летом купить нового вратаря, так как недоволен игрой нынешнего первого номера Кепы Аррисабалаги.
23-летний Онана является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне камерунский голкипер принял участие в 20 матчах чемпионата Нидерландов, в которых пропустил 17 голов. В семи матчах он оставил ворота в неприкосновенности. Контракт камерунца с нидерландским клубом действует до лета 2022 года. За сборную Камеруна Андре Онана сыграл 15 матчей.
Голкипер «Аякса» Онана: клубы не доверяют темнокожим вратарям
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