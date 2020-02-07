Зидан — о вылете из Кубка Испании: «Реал» бился до конца, даже при счёте 1:4

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (3:4).

«Это футбол. Порой дела идут не так, как надо. Это была сложная игра, мы боролись до конца. Мы хорошо реагировали на ситуацию на поле. Даже при счёте 1:4, мы верили в себя. Мы допустили много ошибок в обороне, в первом тайме у нас ничего не получалось. У нас были сложности, а соперник играл хорошо. Мне грустно, но всё уже произошло. Нам нужно думать о будущем.

Это не худший мой день в качестве тренера «Реала». По игре — нет, но по результату — да. Тяжело пропускать четыре гола дома, но нам не нужно ничего менять. Будем продолжать играть в свой футбол. В сезоне бывают сложные матчи и соперник сегодня заслужил победу", — приводит слова Зидана AS.