Стерлинг пропустит ближайший матч «Манчестер Сити» из-за травмы

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не примет участие в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Английский форвард получил повреждение в матче предыдущего тура Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:2). Медицинское обследование выявило у игрока травму задней поверхности бедра. Ожидается, что Стерлинг успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 26 февраля.

«Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы имеют в активе 51 очко в 25 турах. После матча с «Вест Хэмом» манкунианцев ждёт двухнедельный перерыв, а 23 февраля «Манчестер Сити» сыграет с «Лестером».