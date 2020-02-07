Бэйл в очередной раз покинул стадион, не дожидаясь окончания матча «Реала»

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не досмотрел матч своей команды с «Реалом Сосьедад» в 1/4 финала Кубка Испании. Встреча состоялась сегодня, 6 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.



Как сообщает AS, 30-летний валлиец, не попавший в заявку «сливочных» на эту встречу, наблюдал за игрой с трибуны, однако финального свистка не дождался. На 82-й минуте Гарет покинул арену.



Бэйл ранее неоднократно уезжал со стадиона до окончания матчей «Реала». В нынешнем сезоне это уже пятый подобный случай. При этом формально футболист не нарушает клубного устава, поскольку по правилам игроки «сливочных» могут покидать стадион после 80-й минуты.

Агент: Бэйл будет играть за «Реал» ещё минимум два года