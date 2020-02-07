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Сетьен – о вылете «Барселоны» из Кубка Испании: грустно, но это шаг вперёд

Сетьен – о вылете «Барселоны» из Кубка Испании: грустно, но это шаг вперёд
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал вылет из розыгрыша Кубка Испании. В полуфинальном матче турнира каталонский клуб уступил «Атлетику» из Бильбао со счётом 0:1.

«Результаты всегда имеют значение. Команда показала хороший уровень. Бывают дни, когда ты можешь забить с одного удара, а бывает, не можешь забить и с десяти. Не знаю с чем это связано, с вдохновением, уверенностью или чем-то другим. Есть моменты, которые не могут контролировать ни тренер, ни игроки, и это один из них. Всё прошло хорошо, кроме результата. Грустно, что мы вылетели, но считаю – это шаг вперёд в понимании того, что нам нужно улучшить. Я отметил для себя много важных моментов», — приводит слова Сетьена Marca.

Ранее «Реал» уступил «Реал Сосьедаду» и также вылетел из розыгрыша Кубка Испании.

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