Голкипер «Авангарда», протестующий после увольнения тренера, рассказал о ситуации в клубе

Голкипер курского «Авангарда» Александр Саутин, отказавшийся лететь на сбор команды в знак протеста против увольнения тренера вратарей, рассказал о подробностях случившегося в клубе.



«Давайте обо всём по порядку. 4 февраля мы узнали, что из команды убирают тренера вратарей Владислава Валерьевича Тихонова. Это было очень странно и стало полной неожиданностью. У нас был выстроен план подготовки к сезону, расписаны все оставшиеся сборы, тренировки, было чёткое понимание, как и над чем работать. Из разговора с нашим генеральным директором Дмитрием (Извековым. — Прим. ред.) стало понятно, что причина увольнения Тихонова состоит в том, что они не сошлись во взглядах с главным тренером. Это неприятно, но такое бывает. В конце концов, это их личное дело. Конечно, были расстроены, но сделать ничего не могли, поскольку есть руководство футбольного клуба, есть его решение.

А вот то, что происходило дальше, и заставило меня, а также ещё одного вратаря команды, Антона Антипова, выразить свой протест и проигнорировать сбор. 4-го числа Владислав Валерьевич и Дмитрий договорились об условиях досрочного расторжения контракта и соответственно о размере компенсации. Однако утром следующего дня мы узнали, что достигнутые договорённости не будут выполнены в полном объёме и Валерьевича хотят уволить по статье и за прогулы. Хотя с 31 января по 6 февраля у команды официально были выходные дни. Всё это похоже на полный бред и вызвало крайне негативную реакцию с нашей стороны. Более мерзкого отношения к человеку, который верой и правдой служил клубу, команде, представить сложно. В этой ситуации мы решили поддержать нашего тренера, с которым мы реально росли, прибавляли в мастерстве и который является профессионалом своего дела.

Какая сейчас обстановка в «Авангарде»? Тяжёлая и сложная. Наверное, многие в курсе, что в клубе проведена так называемая перезагрузка, а проще говоря, сокращение финансирования. Это подразумевает расставание с людьми, многие ведущие игроки покинули команду. Но расставаться можно по-разному. Есть вариант человеческого, уважительного отношения друг к другу, но это не про нынешний «Авангард». Случай с Тихоновым не первый и не единственный, есть аналогичная история с теперь уже бывшим главным тренером Василенко. Человек строил планы по сборам, обсудил подготовку к сезону с генеральным директором, а потом в один миг его поставили перед фактом и сказали, что он не нужен. А то, что было обещано за досрочное расторжение трудового договора, не выполняется. Видимо, из таких поступков и состоит новая стратегия курского «Авангарда», о которой много говорилось в последнее время», — сказал Саутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.