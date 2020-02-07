Жиго: постараемся обыграть «Партизан» в основное время. Победа принесёт нам трофей
Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Партизаном» в товарищеском турнире в Катаре.
«Мы постараемся обыграть «Партизан» в основное время, Знаем, что победа принесёт нам трофей. Поэтому попытаемся сыграть на максимуме. Наверное, сам Кубок не так важен, но мы играем в футбол, и нам хочется побеждать», — приводят слова Жиго «Известия».
На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав 4 очка. В первом туре команда обыграла «Ростов» (2:1), а после этого уступила «Локомотиву» (1:1, 2:4 по пенальти).
Матч между «Спартаком» и «Партизаном» состоится 8 февраля в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
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