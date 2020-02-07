Председатель «Ливерпуля»: хочется ущипнуть себя, но мы ещё ничего не выиграли

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер поделился впечатлениями о результатах команды в этом сезоне.
«Хочется ущипнуть себя, но мы ещё ничего не выиграли. Я говорю каждому, что нужно наслаждаться происходящим, потому что мы показываем впечатляющие результаты. Не думаю, что в ближайшее время кто-нибудь сможет повторить подобное. В этой лиге очень большой уровень конкуренции, поэтому ты думаешь, что рано или поздно команда оступится. Но этого до сих пор не случилось, команда каждую неделю играет на пике, и нужно поблагодарить за это Юргена Клоппа» — приводит слова Вернера Goal.
Победная серия «Ливерпуля» в английской Премьер-Лиге достигла 16 матчей. С учётом минувшего сезона команда Юргена Клоппа не проигрывает в чемпионате Англии уже в течение 42 встреч подряд.
«Мерсисайдцы», набрав 73 очка, возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Для оформления чемпионского титула им достаточно набрать 17 очков в 13 оставшихся матчах.
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