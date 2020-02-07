Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бартомеу: мне понравилась самоотдача игроков «Барселоны» перед матчами Лиги чемпионов

Бартомеу: мне понравилась самоотдача игроков «Барселоны» перед матчами Лиги чемпионов
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал поражение команды в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1).

«Хочу поздравить «Атлетик» с выходом в полуфинал, но также хочу поблагодарить своих игроков. Команда боролась, доминировала и показала качественную игру. Мы заслужили право пройти дальше

Сейчас мы сосредоточены на чемпионате и Лиге чемпионов, но я хочу подчеркнуть, что мне понравилось самоотдача и амбиции игроков в матче с «Атлетиком». Это обнадёживает в подготовке к еврокубковым играм. Мы можем добиться успеха в этих соревнованиях», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

«Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков в 22 турах. В Лиге чемпионов каталонцам предстоит сыграть с действующими чемпионами Европы «Ливерпулем».

Сетьен — о вылете «Барселоны» из Кубка Испании: грустно, но это шаг вперёд
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020