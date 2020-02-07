Бартомеу: мне понравилась самоотдача игроков «Барселоны» перед матчами Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал поражение команды в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1).

«Хочу поздравить «Атлетик» с выходом в полуфинал, но также хочу поблагодарить своих игроков. Команда боролась, доминировала и показала качественную игру. Мы заслужили право пройти дальше

Сейчас мы сосредоточены на чемпионате и Лиге чемпионов, но я хочу подчеркнуть, что мне понравилось самоотдача и амбиции игроков в матче с «Атлетиком». Это обнадёживает в подготовке к еврокубковым играм. Мы можем добиться успеха в этих соревнованиях», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

«Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков в 22 турах. В Лиге чемпионов каталонцам предстоит сыграть с действующими чемпионами Европы «Ливерпулем».