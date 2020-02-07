Видео: странный автогол уругвайского вратаря в важнейшем матче отбора на Олимпийские игры
Вратарь сборной Уругвая U23 Игнасио Де Арруабаррена подвёл свою команду в важном матче отбора на Олимпийские игры с Бразилией.
Незадолго до свистка на перерыв, когда счёт был 1:0 в пользу уругвайцев, бразильцы проводили атаку. После подачи с левого фланга атакующий игрок выпрыгнул и нанёс удар головой. Де Арруабаррена среагировал на мяч и даже зафиксировал на газоне. Однако затем он странным движением руки закатил футбольный снаряд в собственные ворота и вынес его оттуда, когда было уже поздно.
Матч завершился со счётом 1:1. Из финальной группы выход на Олимпийские игры себе обеспечила лишь Аргентина, в активе которой 6 очков. Бразильцам (2) и уругвайцам (1) же предстоит борьба в последнем туре.
Видео доступно на «Чемпионате».
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