Видео: странный автогол уругвайского вратаря в важнейшем матче отбора на Олимпийские игры

Вратарь сборной Уругвая U23 Игнасио Де Арруабаррена подвёл свою команду в важном матче отбора на Олимпийские игры с Бразилией.



Незадолго до свистка на перерыв, когда счёт был 1:0 в пользу уругвайцев, бразильцы проводили атаку. После подачи с левого фланга атакующий игрок выпрыгнул и нанёс удар головой. Де Арруабаррена среагировал на мяч и даже зафиксировал на газоне. Однако затем он странным движением руки закатил футбольный снаряд в собственные ворота и вынес его оттуда, когда было уже поздно.



Матч завершился со счётом 1:1. Из финальной группы выход на Олимпийские игры себе обеспечила лишь Аргентина, в активе которой 6 очков. Бразильцам (2) и уругвайцам (1) же предстоит борьба в последнем туре.

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